В Коми ожидается 16 градусов тепла

Автор фотографии: Булатов Алексей

В Коми ожидается настоящая весенняя погода. Как следует из прогноза региональных синоптиков, столбик термометра сегодня, 16 апреля, поднимется до +16 градусов. Преимущественно такая погода будет характерна для южных районов Коми.

- Температура ночью +2...-3, при прояснении до -8, днем в северных районах +2...+7, в южных районах +6...+11 местами до +16°С, - уточнили метеорологи.

Также в субботу жителей Коми ждут сильный ветер, скорость которого будет достигать 11 м/с, а также осадки: мокрый снег - на севере, дождь - на юге региона.

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