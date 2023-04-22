«Конфликт энергий»: нумеролог предсказала совместное будущее Джигана и Оксаны Самойловой

Фото из личного архива Оксаны Самойловой и Джигана

Тема семейных отношений уроженки Ухты Оксаны Самойловой и рэпера Джигана продолжает волновать их поклонников и заставляет гадать не только фолловеров звездной пары, но и нумерологов: «Будут ли селебрити вместе?».

Так, по словам специалиста, изучающего влияние цифр на жизнь человека, пара Самойлова — Джиган существует по схеме «Взрослый — Ребенок», где в качестве первого выступает ухтинка, а в позиции ребенка находится ее муж.

Оксана Самойлова, судя по раскладу, стремится создать идеальную семью, имеет огромное терпение и очень требовательная к окружающим. А вот Джиган то хочет семью, то разрушает ее, отличается непостоянством и несет в числах рождения незрелость. Нумеролог уверена, что счастье, которое есть в их браке, полностью заслуга Самойловой.

— У пары конфликт энергий. Это может дать как свободу, так и сами конфликты в союзе. При правильной позиции этот конфликт может трансформироваться и дать очень многое паре, — говорит специалист.

Джиган имеет число судьбы «6», а Оксана — «3». Сочетания четного и нечетного чисел дает прекрасный союз и способность к балансу.

— Подводя итог, эта пара не только про бешеную энергию и любовь, но и терпение, принятие и трансформацию обоих, — заключил нумеролог.

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