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ЗДОРОВЬЕ22 апреля 2023 11:00

157 жителей Коми побороли COVID-19 за сутки

Оперштаб озвучил новые данные
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми суточный прирост зараженных коронавирусом оказался почти втрое меньше, чем прирост выздоровевших. Так, за минувшие 24 часа в республике было подтверждено еще 62 факта заболевания (198 957) и 157 случая выздоровления (194 842).

За сутки в больницах региона оказались 11 пациентов. Им оказывается вся необходимая помощь в условиях стационара.

Показатель летальности за все время пандемии составил 3 272 человека. Новых смертей от инфекции не зарегистрировано.

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