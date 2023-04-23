В Коми пообещали метели и усиленный ветер

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Синоптики ЦГМС передали прогноз погоды на 23 апреля в республике. По предоставленным данным, в Коми ожидают метели, мокрый снег и усиленный ветер до 17 м/с.

В ведомстве сообщили о дожде и мокром снеге. Ветер ожидается северо-западный от 8 до 13 м/с, на севере порывы достигнут 15-17 м/с и метели. Ночью температура составит -2...+3, при прояснении -3...-8, днем в северных районах -3...+2, в южных районах +2...+7, местами +7...+12°С.

В Сыктывкаре 23 апреля пообещали дожди и ветер от 7 до 12 м/с. Температура ночью +1...+3, днем +7...+9°С.

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