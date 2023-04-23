Внезапная смерть унесла жизнь жителя Коми

Фото: соцсети

Жители Печоры сообщили о смерти местного жителя. В социальных сетях появилась информация о том, что 20 апреля перестало биться сердце Михаила Билюшова.

– Перестало биться сердце у Билюшова Михаила Владимировича доброго, порядочного человека, – передается в сообщении.

Для знакомых и друзей Михаила новость о его смерти стала потрясением. Сообщается, что еще совсем недавно его видели живым и здоровым.

– Мои самые искренние соболезнования семье! Вечная память тебе, Миша, – выразили соболезнование его знакомые.

Прощание с Михаилом пройдет 24 апреля в 10:00 в здании «Ритуал». После запланирован на 13:00 поминальный обед в кафе «Сказка».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми в подъезде жилого дома обнаружен труп мужчины (подробнее)