За сутки в Коми выявили 60 случаев заболевания коронавирусом

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Аналитики портала стопкоронавирус.рф предоставили свежие данные по заболеваемости COVID-19 в Коми. По предоставленным данным, в регионе за сутки зарегистрировано 60 новых заболевших, с начала пандемии выявлено 199 017 случаев.

Число выздоровевших выросло за сутки на 81 пациента, всего поправились 194 923 жителя Коми. Новые смерти зарегистрированы не были. Жертвами заболевания с начала пандемии стали 3 272 человека.

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