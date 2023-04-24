Порывистый ветер до 18 м/с и мокрый снег пообещали в Коми

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Синоптики пообещали в Коми 24 апреля мокрый снег, дожди и порывистый ветер до 18 м/с. Метеорологи также сообщили, что температура воздуха опустится до -13 градусов.

По информации ЦГМС Коми, осадки ожидают в течение дня в виде снега, мокрого снега и дождей. Ветер будет северо-западным с порывами от 6 до 11 м/с. На крайнем северо-востоке скорость ветра будет достигать 15-18 м/с.

Ночью температура воздуха составит -3...-8, днем +2...+7, местами ночью +3...-2, днем +12...+17, на крайнем северо-востоке ночью -8...-13, днем 0...-5°С.

В Сыктывкаре 24 апреля пообещали переменную облачность, северо-западный ветер от 5 до 10 м/с. Температура ночью 0...-2, днем +12...+14°С.

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