Определены победители грантового конкурса ЛУКОЙЛа в Тимано-Печоре

Фото: пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Коми»

Подведены итоги XIX Конкурса социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» в Тимано-Печоре. Прием заявок на участие в нем начался в начале февраля, всего за прошедшее время организаторам поступило более 400 проектов авторов из восьми муниципалитетов Коми, а также Нарьян-Мара и Заполярного района НАО.

Традиционно самой популярной номинацией Конкурса стала «Духовность и культура» – в числе ее победителей в этом году 55 проектов. Ряд участников получает гранты не впервые: реализованные ими ранее идеи оказались столь успешны и востребованы, что заслужили закономерного продолжения и поддержки нефтяников. К примеру, в 2021-м в кинотеатре им. М. Горького в Печоре обустроили мягкую игровую зону. Теперь же здесь создадут киноклуб с проектором, диванами и пуфами – это даст возможность проводить одновременно несколько киносеансов.

Продолжится оборудование физкультурно-оздоровительного комплекса «Шахтер» в ухтинском поселке Ярега, возведенного два года назад в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ПАО «ЛУКОЙЛ». С новым грантом арсенал ярегского спорткомплекса пополнится роботом-пылесосом для очистки бассейна. Маленькие защитники природы из усинского детского сада № 16 от создания мультфильмов на экотематику перейдут к лабораторным исследованиям, а в художественной школе Вуктыла займутся оформлением территории вокруг учреждения – гранты прошлых лет позволили закупить материалы для создания сувенирных поделок из глины, оборудовать помещение для занятий йогой и художественно-швейную мастерскую. Ненецкие мастера вновь познакомят всех желающих с этническим колоритом округа с помощью национальных костюмов, продолжая прошлогоднее дефиле «Милый сердцу образ».

Получили поддержку и идеи с так называемым синергетическим эффектом, когда сразу несколько проектов посвящено одной теме, и благодаря этому удается реализовать масштабные идеи. Так, реализация четырех проектов позволит создать театр Усть-Цилемского фольклора, а авторы двух проектов из Печоры объединили усилия, чтоб разместить граффити на фасаде здания – дом выбран с таким расчетом, что будущий мурал смогут увидеть даже пассажиры проходящих поездов.

Напомним, Конкурс социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» проводится в РК и НАО с 2005 года, его организаторами в двух регионах являются Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Общая грантовая сумма проектов этого года составляет более 20 млн рублей.