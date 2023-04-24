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ЗДОРОВЬЕ24 апреля 2023 9:34

В Коми зафиксирован минимальный суточный прирост зараженных коронавирусом

Оперштаб озвучил актуальные данные
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми установлен минимальный рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом. Так, за сутки было диагностировано всего 57 новых случаев заболевания, что является наименьшим показателем за последний месяц.

Всего в республике насчитывается 199 074 случая заражения ковидом, 194 964 (+41) из которых закончились выздоровлением пациентов, а 3 272 - смертью.

Госпитализация за сутки не потребовалась ни одному зараженному.

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