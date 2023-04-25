Сильный мокрый снег и дожди накроют Коми

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В Коми 25 апреля пообещали сильный мокрый снег, дождь и гололед в утреннее время суток. Прогноз погоды передали синоптики ЦГМС региона.

По предоставленным данным, скорость ветра составит 7-12 м/с. Ночью температура воздуха опустится до 0...-5, днем будет +2...+7°С. На крайнем северо-востоке спрогнозировали переменную облачность без осадков и ветер от 6 до 11 м/с. Температура ночью -7...-12, днем +2...-3°С.

В южной части пройдет небольшой дождь, метеорологи также предупредили о порывистом ветер. Температура ночью -1...+4, местами +6...+11, днем +8...+13, в отдельных районах +18...+23°С.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность, ветер 6-11 м/с. Температура ночью +7...+9, днем +18...+20°С.

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