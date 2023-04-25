Суточный прирост зараженных коронавирусом в Коми продолжает падать

Фото: архив "КП"

В Коми зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусом. Согласно обновленным данным, суточный прирост инфицированных составил всего 55 человек. За все время было отмечено 199 129 фактов заражения.

Показатель выздоровления вырос за сутки на 126 и составил 195 090 человек. Госпитализированы за последние 24 часа в стационары республики были 14 пациентов.

Известно, что 3 272 случая заболевания закончились смертью. Новых летальных исходов за сутки зарегистрировано не было.

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