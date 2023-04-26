Температура воздуха в Коми поднимется до +18 градусов

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Синоптики ЦГМС Коми пообещали 26 апреля повышение температуры до +18°С. По данным метеорологов, в некоторых районах также ожидаются дожди.

В северной части спрогнозировали переменную облачность и ветер от 1-5 м/с. Температура воздуха днем составит +4...+9°С. На крайнем северо-востоке ждут небольшой снег, ветер со скоростью от 6 до 11 м/с, а также температуру -2...+3°С. В южных районах будет облачно и небольшой дождь с ветром от 4 до 9 м/с. Температура днем +13...+18°С.

В Сыктывкаре будет облачно и умеренный дождь, ветер 4-9 м/с. Температура ночью +4...+6, днем +16...+18°С.

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