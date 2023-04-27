В Коми придут дожди и порывистый ветер

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В Коми 27 апреля пообещали дожди, мокрый снег. По данным метеорологов ЦГМС, днем температура воздуха будет достигать +14°С.

Синоптики рассказали, что в регионе спрогнозировали небольшие осадки и ветер от 8 до 13 м/с. В северных районах ночью температура составит -6...-11, днем 0...+5, на крайнем северо-востоке 0...-5, в центральных районах ночью -3...+2, днем +4...+9, в южных районах ночью +3...+8, днем +9...+14°С.

В Сыктывкаре пообещали облачную погоду и небольшой дождь, ветер будет северным с порывами от 7 до 12 м/с. Температура ночью +5...+7, днем +11...+13°С.

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