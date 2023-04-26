Как в Сыктывкаре отметят Первомай

Автор фотографии: Булатов Алексей

Горожан ждут развлекательные площадки в праздник Весны и Труда, обещают в мэрии Сыктывкара.

1 мая в сквере рядом со Стефановской площадью будет работать для всех желающих интерактивная площадка «Первомайское ассорти». Сыктывкарцы смогут поучаствовать в игре-бродилке «Литературная паутинка» и мастер-классе по сборке спилс-карты «Собери республику». Здесь же будут организованы прокат электромобилей, паровозик, катание на лошадях, парковочная площадка для самокатов, будут продавать сахарную вату и попкорн.

Следующая локация – Театральная площадь. Здесь разместится уличная экспозиция, посвященная участникам СВО, награжденным орденом Мужества, также будут представлены услуги электромобилей и самокатов.

На площадке перед ТЦ «Детский мир» будет установлена карусель, палатки со сладостями, мороженым, кофе, шарами и т.д. У ТЦ «ЦУМ» раскинет торговые ряды ярмарка, у "Дома быта" будет работать батут, на площадке «под часами» - будет организовано арт-пространство «ТомФест».

У ТЦ «Аврора» и «Парма» продолжится, стартовавшая вчера, акция "Георгиевская лента". Спортивные мероприятия развернутся на стадионе парка им. С. М. Кирова, поблизости, на береговой территории, детская анимация с ростовыми куклами. Для жителей микрорайона Орбита в зеленой зоне на пересечении ул. Петрозаводская и Покровский бульвар (напротив магазина «Алграф») пройдут ярмарка и будет установлен аттракцион «Карусель», в парке им. И. Мичурина будут предложены настольные игры.

Отдельная программа предусмотрена для жителей Эжвы. Так, на Слободской площади, на площадке около ДКБ развернутся семейные интерактивные площадки, у «Эжвинского гостиного двора», на тротуаре по ул. Мира 27/11 перед торговыми рядами Эжвинской больницы - также интерактивные площадки. Перед зданием администрации Эжвинского района пройдет сдача нормативов ГТО, а в парковой зоне по ул. Славы ждет эжвинцев бодрая зарядка, спортивные мастер-классы, открытые тренировки по боевым искусствам.

Администрация города ждет всех желающих провести интересно время с семьями и детьми и получить позитивный заряд настроения на всех вышеперечисленных локациях.

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