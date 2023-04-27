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ЗДОРОВЬЕ27 апреля 2023 8:07

Показатель смертности от коронавируса вырос в Коми

Это первый летальный исход с начала апреля
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми вырос показатель летальности от ковида. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба. Так, за сутки была подтверждена еще одна смерть от инфекции, за все время - 3 273.

Суточный прирост зараженных составил 46 человек, что является самым маленьким показателем за минувший месяц. Всего в республике диагностировано 199 225 случаев заболевания коронавирусом, 195 242 из которых закончились выздоровлением пациентов (+18).

Госпитализированы за последние 24 часа были 10 человек.

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