Как будут праздновать День Победы в Сыктывкаре

Автор фотографии: Фролов Михаил

Стало известно, как пройдет 9 мая в Сыктывкаре. Несмотря на то, что был отменен «Бессмертный полк», а праздничного салюта не будет, горожан ждет насыщенная программа.

Так, в 8:30 в День Победы начнется возложение цветов к памятникам города, а в 10 утра начнется торжественная церемония возложения к мемориальному комплексу «Вечная слава» и «Скорбящему воину», а также к «Стене памяти».

Сразу после этого ветераны ВОВ пройдут маршем от мемориального комплекса до Стефановской площади. После них парадом проедем военная техника.

По всему городу 9 мая также будут работать тематические площадки, добавили в мэрии Сыктывкара.

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