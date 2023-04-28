В Коми ожидают порывистый ветер и мокрый снег

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В Коми 28 апреля пообещали облачную погоду, мокрый снег и порывистый ветер до 14 м/с. Прогноз погоды передали синоптики ЦГМС.

По предоставленным данным, в регионе ожидается переменная облачность и снегопады. Ветер будет северный от 6 до 11 м/с, а на крайнем северо-востоке от 9 до 14 м/с. Температура воздуха составит днем +1...+6, на крайнем северо-востоке -1...-6, на юго-западе +8...+13°С.

В Сыктывкаре спрогнозировали облачную погоду, ветер от 6 до 11 м/с, а температура воздуха будет +9...+11°С.

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