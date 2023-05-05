«Мы вернёмся с Победой!»: в центре коми культуры представлены фотографии героев войны с Ижемского района

Ставший уже традиционным проект центра коми культуры реализуется в Коми уже более десяти лет. Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В столичном центре коми культуры «Кокуш» в преддверии Дня Победы состоялось открытие ежегодной выставки фотографий героев Великой Отечественной войны «Стенсянь видзэдэ важся карточка» (Со стены смотрит старая карточка). В этом году зал украсили лица героев Ижемского района. Историю некоторых из них узнала и корреспондент «Комсомолки».

Чуть больше половины

Ставший уже традиционным проект центра коми культуры реализуется в Коми уже более десяти лет. По словам кураторов мероприятия, организаторы хотят поближе познакомить гостей центра с героями – участниками Великой Отечественной войны.

– Каждый год определённый район нашего региона собирает фотографии своих героев, которые уходили на фронт защищать Родину. В прошлом году мы делали выставку об уроженцах Сыктывдинского района, сейчас наш выбор пал на ижемцев, – отметила художественный руководитель центра коми культуры Мария Уляшёва.

Из сёл и деревень Ижемского района в годы Великой Отечественной войны ушло на защиту Отечества более пяти тысяч человек. Живыми вернулись чуть больше половины из них – 2652 человека.

Все проявили мужество, стойкость и храбрость в боях, о чем достаточно широко известно. Двоим землякам-ижемцам Александру Ефимовичу Чупрову, уроженцу села Кипиево, и Андрею Гурьевичу Хатанзейскому, уроженцу села Мохча, за отвагу и героизм присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

«Сестра, не плачь!»

На открытии выставки присутствовали и родные героев с фотокарточек, некоторые из них поделились с интересными историями о своих выдающихся родственниках.

– Мой отец никогда не говорил нам, что воевал. Сами его никогда не спрашивали. Узнали только, когда брат приехал домой после сборов в Тбилиси. Оказалось, папа там дольше года лежал в госпитале после того, как его ранили в плечо на войне. Потом он попал в Первый Украинский фронт и смог дойти почти до Польши. Около города Сандомир его тяжело ранило в живот миной. В 1948 году он демобилизовался, – поделилась со слушателями дочь рядового Павла Рочева Евдокия.

– 26 декабря 1942 года погиб Хатанзейский Кондратий Иванович – наш дедушка по отцовской линии. Семье пришло извещение о его смерти, а на следующий день его сын Никон Хатанзейский вместе с товарищем поехали на фронт. На тот момент моему папе не было и 17 лет. Он находился на Первом Дальневосточном и Прибалтийском фронте. В конце 1946 года демобилизовался. Имеет Орден Славы и 26 медалей «За отвагу», – гордится своим отцом, известным в Коми журналистом Никоном Хатанзейским, его дочь Екатерина.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

– Вместе с Прокопием Терентьевым мой дядя Александр Чупров был призван на фронт в 1941 году. На оленьих нартах они доехали до Ижмы, где все их стали провожать. Среди них была сестра дяди – моя мама. Он ей сказал: «Сестра, не плачь! Мы разобьём врага и вернемся с победой!». Дядя стал служить в Мотострелковом батальоне и в армии. Несколько раз был ранен. За его мужество ему было присвоение звание Героя Советского Союза. Но он не успел получить награду, так как погиб от полученных на войне тяжёлых ран. Награду вручили посмертно – отдали его отцу Ефиму Петровичу, – подчеркнул племянник красноармейца Александра Ефимовича Феофан Артеев.

После встречи гости могли походить по центру и рассмотреть поближе фотографии фронтовиков. Выставка будет работать до середины мая. Успейте посмотреть в глаза героев Ижмы, ценой здоровья и жизни которых была одержана Великая Победа.

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