В Усинске наградили победителей грантового Конкурса ЛУКОЙЛа

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

В копилке проектов, поддержанных нефтяниками, серьезное пополнение: по итогам последнего конкурса в нее добавились еще 85 полезных инициатив, которые будут реализованы в ближайшее время. Всего же с 2005 года, когда конкурс прошел впервые, в списке добрых дел уже порядка 700 воплощенных идей авторов из Республики Коми и Ненецкого округа.

Сертификаты на получение грантов вручили генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми Александр Голованев и первый заместитель руководителя администрации Усинска Татьяна Анисимова.

– Сегодня я еще раз убедился, что активные люди активны во всем и всегда: многих из вас вижу далеко не в первый раз, вы постоянно участвуете и побеждаете в конкурсе, – обратился к залу Александр Голованев. – В очередной раз мы побили рекорды: в этом году у нас максимальный объем грантовой поддержки и самое большое число участников за всю историю конкурса. Благодарю вас за активность и желаю скорейшей и качественной реализации ваших проектов.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Несмотря на богатую историю, конкурс нефтяников всегда откликается на актуальные тенденции. К примеру, в этом году отметили несколько проектов, направленных на поддержку тех, кто нуждается в помощи больше остальных. В Сыктывкаре организуют занятия иппотерапией для людей с ограниченными возможностями здоровья. В специальной библиотеке для слепых им. Луи Брайля расскажут о звуках родного края с помощью музыкальных инструментов.

Музыка поможет и подопечным центра «Особое детство» из поселка Искателей в НАО.

– Наш центр посещают особенные дети, которые не могут учиться в музыкальной школе. Проект – это своего рода альтернатива таким занятиям, чтобы каждый мог почувствовать и потрогать настоящий музыкальный инструмент. Мы побеждаем в конкурсе компании «ЛУКОЙЛ» не впервые, и каждый раз благодаря этому мы закупаем оборудование и получаем новые возможности для работы, – отметила автор проекта – председатель общественной организации «Особое детство» Татьяна Вепрева.

Как и в прошлые годы, особое внимание – идеям, связанным с сохранением традиций и культуры двух северных регионов. Так, в селе Усть-Цильма давно мечтали о собственном театре фольклора. Совсем скоро мечта станет реальностью. Сразу четыре усть-цилемских организации, в том числе и общественное движение, объединились ради этой идеи. И, соответственно, получили четыре гранта на воплощение общей задумки. Такие синергетические проекты позволяют решать гораздо более масштабные задачи, чем это было бы возможно при помощи одного гранта, и пользуются особым вниманием жюри конкурса.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

– Конкурс помогает реализовать масштабные и значимые идеи. От имени своих коллег благодарю компанию «ЛУКОЙЛ» за такую поддержку, – сказал автор одного из проектов – руководитель творческого коллектива «Усть-цилемские краснопевы» Андрей Бобрецов.

– Сказать, что ЛУКОЙЛ – социально ориентированная компания, мало. От имени руководства муниципалитетов, представители которых приехали к нам в Усинск на награждение, благодарю ЛУКОЙЛ за этот замечательный конкурс. Он представляет собой лишь одно направление помощи регионам, но при этом включает в себя поддержку и особенных детей, и людей с ограниченными возможностями здоровья, и детских садов, школ и библиотек, и учреждений дополнительного образования, – отметила Татьяна Анисимова.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

После награждения для авторов победивших проектов организовали командную деловую игру в Молодежном центре Усинска. Участники сообща повышали навыки в разработке социального проекта, последовательно проходя смоделированные этапы: от определения целевой аудитории до информационного сопровождения уже реализованного проекта. А главное – делились опытом в подготовке успешных инициатив прошлых лет и идеями, которые будут воплощены в ближайшее время. Разумеется, при грантовой поддержке нефтяников.