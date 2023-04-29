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Общество29 апреля 2023 4:50

«Снег и заморозки»: какими будут последние выходные апреля в Коми

В последние выходные апреля в Коми ожидаются -4 градуса
Источник:kp.ru
Автор фото: Веленгурин Владимир

Автор фото: Веленгурин Владимир

Стал известен прогноз погоды на конец апреля в Коми. По данным региональных синоптиков, температура воздуха ночью опустится ночью до -4 градусов, а днем столбик термометра покажет 13 градусов со знаком плюс.

Холоднее всего будет, как обычно, на севере-востоке республики, предупреждают метеорологи. Там температура не поднимется выше -3 градусов днем.

В субботу и воскресенье жителей Коми также ждут осадки и сильный ветер.

Сегодня, 29 апреля, будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер С, СЗ с переходом на СВ, В 5-10 м/с, на крайнем северо-востоке 9-14 м/с. Температура ночью -7...-12, местами 0...-5, днем 0...+5, местами по югу +8...+13, на крайнем северо-востоке -3...-8 градусов. В воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями. В северных районах местами, на юге повсеместно мокрый снег, дождь, - предоставили прогноз синоптики.

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