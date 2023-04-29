В Коми показатель выздоровления от коронавируса в 10 раз превысил число госпитализированных

Фото: архив "КП"

В Коми с каждым днем улучшается ситуация, связанная с коронавирусом. Так, за сутки с медицинского учета были сняты 111 человек, за все время болезнь побороли 195 379 жителей республики.

Суточный прирост инфицированных составил 42 человека, что является наименьшим показателем за последний месяц. За три года пандемии в регионе было отмечено 199 312 фактов заражения.

Госпитализация потребовалась еще 11 пациентам. Жертвами ковида были официально признаны 3 273 человека.

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