Коми 30 апреля накроют дожди с мокрым снегом

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В Коми 30 апреля пообещали мокрый снег и туман. Метеорологи ЦГМС региона также спрогнозировали порывистый ветер со скоростью до 17 м/с. Ночью температура воздуха опустится до -16 градусов, а днем – до +13.

В северных районах ждут переменную облачность, осадки в виде мокрого снега ожидают днем. На северо-востоке будет туман и порывистый ветер до 13 м/с. Температура воздуха составит ночью -5...-10, при прояснении -11...-16, днем +2...+7, местами +2...-3°С.

В южной части региона также будут осадки, которые местами будут перерастать в сильные. Скорость ветра составит 7-12 м/с, местами порывы до 15-17 м/с. Температура ночью 0...-5, местами +1...+6, днем +2...+7, на крайнем юге +8...+13°С.

В Сыктывкаре пообещали дождь со снегом и ветер от 8 до 13 м/с. Температура ночью +1...+3 днем +5...+7°С.

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