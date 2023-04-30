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Общество30 апреля 2023 8:55

За сутки в Коми выросло число жертв коронавируса

Известны последние данные о заболеваемости
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

По информации портала стопкоронавирус.рф, в Коми за прошедшие сутки в республике выявили 43 новых случая заболевания ковидом, с начала пандемии – 199 355.

Сообщается также, что один человек попал в больницу из-за заболевания, выздоровели 36 пациентов из Коми за сутки, с начала пандемии – 195 415.

Число жертв заболевания также увеличилось, за сутки скончался еще один человек, всего – 3 274.

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