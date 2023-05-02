Павел Воля высмеял помолвку Тимати и его возлюбленной из Сыктывкара

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Комик Павел Воля пошутил над репером Тимуром Юнусовым, более известным под псевдонимом Тимати, и его невестой Валентиной Ивановой из Сыктывкара. Артист поделился подробностями во время программы «Шоу Воли».

Недавно начали расходиться слухи о том, что Тимати сделал своей избраннице предложение руки и сердца. Спустя некоторое время Валентина похвасталась новым кольцом на безымянном пальце.

«Тимати сделал предложение своей женщине. Это значит, что скоро появится богатая популярная разведенка. Тиман, мой друг, желаю чтобы это было надолго. Тиман, продержись хотя бы до лета», — пошутил Павел Воля.

Напомним, Юнусов ни разу не был женат. При этом у него есть дочь Алиса и сын Ратмир от разных женщин.

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