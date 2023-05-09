«Ценой немыслимого подвига»: жителей Коми с 78-ой годовщиной Великой Победы поздравил спикер парламента

Председатель Государственного Совета Коми Сергей Усачёв. Фото: gsrk.

Сегодня отмечается День Великой Победы. 9 мая 2023 года Россия отмечает 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. С самым главным праздником нашей страны жителей республики поздравил спикер Государственного Совета Республики Коми Сергей Усачёв.

– Дорогие ветераны и труженики тыла, военнослужащие, жители нашей республики! От всего сердца поздравляю вас с Днём Великой Победы! – торжественно обратился парламентарий.

По словам Сергея Усачёва, 78 лет назад ценой немыслимого подвига и тяжелейших испытаний советский народ отстоял свободу и независимость, а вместе с ними – мир на целой земле. Как подчеркнул депутат, наши соотечественники шли навстречу смерти в боях, спасали раненых, ковали тяжелейшим трудом победу в тылу и поднимали страну из руин.

– Сегодня, воспитанные на подвигах наших предков, мужественные и самоотверженные бойцы современной России монолитной стеной стоят на защите нашего государства, – отметил руководитель регионального парламента. – Также, как и в Великую Отечественную войну, противостоят мировому злу, чтобы обеспечить достойную жизнь ныне живущим и будущим поколениям.

Сергей Усачёв пожелал ветеранам крепкого здоровья, радости и благополучия в кругу родных и близких.

– Низкий поклон и бесконечная благодарность уважаемым ветеранам за Великую Победу! Пусть процветает наша любимая Родина, а завоёванное в боях Знамя Победы будет всегда развеваться над нашей несокрушимой державой! – заключил депутат.

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