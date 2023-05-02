В Коми третий день подряд от ковида продолжают умирать люди

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В Коми третий день подряд фиксируют смерти от коронавируса. За минувшие сутки был подтвержден еще один летальный исход в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Всего за три года пандемии жертвами инфекции официально признаны 3 276 человек.

Показатель заболеваемости вырос на 40 случаев и достиг 199 436. Из общего числа заболевших 195 492 человека побороли вирус. Суточный прирост выздоровевших составил 35 пациентов.

Отмечается, что на больничные койки попали еще два зараженных.

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