Хорошего урожая, дачники!
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
«Комсомолка» публикует полное расписание сыктывкарских дачных автобусов-2023. Также представляем информацию по некоторым межмуниципальным маршрутам.
Как отмечают перевозчики, сезон открылся 29 апреля, у некоторых - 1 мая. На линиях действует тарифная сетка, максимальная стоимость проезда может составить 42 . Подробнее объяснит кондуктор.
На линиях №№111, 124, 125, 127, 128 сэкономить от 2 до 7 помогут транспортные носители или карта «Мир», загруженная в смартфон.
Счастливого пути и отличного урожая!
30
36
38
107
109 ЖДВ - Мырты Ю
109 Мырты Ю - ЖДВ
111
112
113
114
124
125
126 Орбита - Максаковка3. Понедельник - четверг.
126 Максаковка3 - Орбита. Понедельник - четверг.
126 Орбита - Максаковка. Пятница - воскресенье.
126 Максаковка3 - Орбита. Пятница - воскресенье.
127
128
514
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