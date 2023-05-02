Хорошего урожая, дачники! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» публикует полное расписание сыктывкарских дачных автобусов-2023. Также представляем информацию по некоторым межмуниципальным маршрутам.

Как отмечают перевозчики, сезон открылся 29 апреля, у некоторых - 1 мая. На линиях действует тарифная сетка, максимальная стоимость проезда может составить 42 . Подробнее объяснит кондуктор.

На линиях №№111, 124, 125, 127, 128 сэкономить от 2 до 7 помогут транспортные носители или карта «Мир», загруженная в смартфон.

Счастливого пути и отличного урожая!

30

36

38

107

109 ЖДВ - Мырты Ю

109 Мырты Ю - ЖДВ

111

112

113

114

124

125

126 Орбита - Максаковка3. Понедельник - четверг.

126 Максаковка3 - Орбита. Понедельник - четверг.

126 Орбита - Максаковка. Пятница - воскресенье.

126 Максаковка3 - Орбита. Пятница - воскресенье.

127

128

514

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