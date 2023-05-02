Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 мая 2023 9:05

Открываем дачный сезон! Полное расписание автобусов в пригороды Сыктывкара опубликовали перевозчики

В Сыктывкаре опубликовали полное расписание дачных маршрутов в 2023 году
Елена СЕРГЕЕВА
Хорошего урожая, дачники!

Хорошего урожая, дачники!

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» публикует полное расписание сыктывкарских дачных автобусов-2023. Также представляем информацию по некоторым межмуниципальным маршрутам.

Как отмечают перевозчики, сезон открылся 29 апреля, у некоторых - 1 мая. На линиях действует тарифная сетка, максимальная стоимость проезда может составить 42 . Подробнее объяснит кондуктор.

На линиях №№111, 124, 125, 127, 128 сэкономить от 2 до 7 помогут транспортные носители или карта «Мир», загруженная в смартфон.

Счастливого пути и отличного урожая!

30

30

36

36

38

38

107

107

109 ЖДВ - Мырты Ю

109 ЖДВ - Мырты Ю

109 Мырты Ю - ЖДВ

109 Мырты Ю - ЖДВ

111

111

112

112

113

113

114

114

124

124

125

125

126 Орбита - Максаковка3. Понедельник - четверг.

126 Орбита - Максаковка3. Понедельник - четверг.

126 Максаковка3 - Орбита. Понедельник - четверг.

126 Максаковка3 - Орбита. Понедельник - четверг.

126 Орбита - Максаковка. Пятница - воскресенье.

126 Орбита - Максаковка. Пятница - воскресенье.

126 Максаковка3 - Орбита. Пятница - воскресенье.

126 Максаковка3 - Орбита. Пятница - воскресенье.

127

127

128

128

514

514

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре начали курсировать дачные маршруты

Об этом сообщили в пресс-службе администрации (подробности)

Общество: ВОПРОС ДНЯ