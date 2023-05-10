Танцы, спортивные забеги и военные песни: как жители столицы Коми отпраздновали 9 мая

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В этом году по всей стране отмечалось 78 лет со Дня Победы. Для сыктывкарцев и гостей города был подготовлен целый спектр мероприятий на военную тематику. Расскажем подробнее.

Цветы и военная техника

Празднование началось с возложения цветов у памятников, посвящённых героям Великой Отечественной войны: мемориалу «Вечная слава», Стене памяти, а также к памятнику «Скорбящий воин».

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Горожане приносили красные гвоздики, которые традиционно являются символом Победы и признательности тем, кто пожертвовал собой ради нашего светлого будущего.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

На Стефановской площади состоялся парад различных подразделений войск. Каждое из них несло свой флаг. Также на параде присутствовал ещё один символ 9 мая – Знамя Победы. Кроме парадных расчётов, прошла и военизированная техника. За этим зрелищем наблюдали гости и жители столицы.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Когда торжественная часть подошла к концу, на сцене рядом с памятником Владимиру Ильичу прошёл концерт с участием профессиональных творческих коллективов филармонии, драмтеатра, театра опера и балета, а также творческих коллективов общеобразовательных учреждений и учреждений культуры, центров дополнительного образования, национальных культурных автономий.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Всего в концерте приняло участие более 140 человек.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Раскраски и оружие

На тематических площадках сыктывкарцы могли при помощи шифра разгадать названия городов-героев и крепости-героя, раскрасить рисунки, посвящённые празднику, найти на карте города исторические военные памятники и т. д.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

На одной подобной, под руководством сыктывкарского «Молодёжного центра», проходила сборка и разборка военного оружия, собирание спилс-карты Республики Коми и демонстрация экспонатов мини-музея общевойсковых комплектов.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

– Мы хотели укрепить дух патриотизма у молодых людей. Наше поколение должно чтить традиции и память о подвиге героев войны. Им нужно знать историю того непростого времени, и как вершилась судьба человечества. На это и были нацелены наши мероприятия, – рассказал юнармеец отряда школы №36 Арсений Токарев.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Акции и песни

В легкоатлетической эстафете приняли участие юные представители различных образовательных учреждений – как воспитанники детских садов и школ, так и студенты ВУЗов и ССУзов. В заключительном забеге смогли поучаствовать представители трудовых коллективов и общественных организаций.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

– Наши ребята соревновались с сильнейшими бегунами спортивных школ. Они справились на отлично, заняв 5 место, – отметил руководитель Спортивного клуба СГУ Николай Рубцов.

У Дома быта сыктывкарцы и гости столицы Коми поучаствовали в различных военно-патриотических акциях. К примеру, на «Стене памяти» можно было прикрепить распечатанные фотографии родственников, ушедших на фронт во время Великой Отечественной войны.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Недалеко от «Стене памяти» был обустроен импровизированный походно-полевой поисковый лагерь «Войну мы видим по отзвуку щупа», который был оформлен в декорациях леса, артисты лагеря исполняли военные песни «Одна за всех, мы за ценой не постоим» и «На поле танки грохотали».

Фестивали и танцы

Кировский парк подарил людям не менее яркие и душевные мероприятия. На месте, где раньше стояли аттракционы, развернулся фестиваль «Красная гвоздика». Здесь выступили музыкальные коллективы с военными и патриотическими песнями. Кроме концертной программы, гости смогли посетить тематические площадки, фотозоны и поучаствовать в советских играх.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

На площадке «Под часами» были организованы парные танцы для всех желающих под музыку военных лет. Традиционно кавалеры приглашали милых дам. Также некоторые участники и участницы танцевали друг с другом.

В Сыктывкаре, как и в других районах и городах Коми, прошло множество военно-патриотических мероприятий, которые оставили тёплые эмоции у жителей республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«И главным всегда должен быть Человек»: жители столицы Коми празднуют День Великой Победы

В Сыктывкаре Парад Победы прошёл с дополнительными мерами безопасности (подробности)