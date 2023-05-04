Синоптики пообещали в Коми дождь со снегом

Фото: архив КП

В Коми 4 мая пообещали дождь со снегом и порывистый ветер до 17 м/с. Прогноз погоды передали синоптики ЦГМС.

По предоставленным данным, в целом в регионе будет облачная погода и юго-западный ветер от 7 до 12 м/с, порывы будут достигать 15-17 м/с. Ночью температура воздуха составит +2...+7, на северо-востоке -3...+2, днем в южных районах +8...+13, в северных +2...+7°С.

В Сыктывкаре 4 мая ожидают облачную погоду без осадков и ветер от 6 до 11 м/с. Порывы вырастут до 14 м/с. Температура ночью +5...+7, днем +10...+12°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми пообещали повышение температуры до +18 градусов (подробнее)