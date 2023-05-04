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ЗДОРОВЬЕ4 мая 2023 9:23

Минимальный суточный прирост зафиксирован в Коми за последнее время

Эпидобстановка улучшается с каждым днем
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми улучшается ситуация с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные федеральным оперштабом. Согласно им, суточный прирост инфицированных составил всего 35 человек, что является наименьшим показателем за долгое время.

Всего в республике насчитывается 199 510 заражений ковидом, 195 613 (+75) из которых закончились выздоровлением, а 3 276 - смертью пациентов.

Госпитализированы за минувшие сутки еще девять жителей Коми.

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