Дань памяти: автомобильный «Бессмертный полк» прокатился по улицам столицы Коми

Ключевая особенность автопробега – все автомобили были с прикреплёнными на окнах фотографиями героев Великой Отечественной.

В этом году в столице Коми не будет традиционного шествия «Бессмертный полк», впрочем, как и во всей стране. Тем не менее, появились другие форматы, с помощью которых можно почтить память геров Великой Отечественной войны. Сегодня, 6 мая, в Сыктывкаре состоялся автопробег «Бессмертный полк».

Ключевая особенность автопробега – все автомобили были с прикреплёнными на окнах фотографиями героев Великой Отечественной. Тем, кто не знал, как лучше прикрепить снимок, организаторы помогали на месте, а также вручали участникам георгиевские ленточки – символ Победы.

Среди участников автопробега оказалось много общественников и просто неравнодушных людей.

– С учетом тех мер безопасности, которые приняты в нашей стране, я считаю, что «Бессмертный полк» не обязательно должен быть шествием. Это прежде всего акция, дань памяти нашим героям, которую можно выразить по-разному, в разных форматах, – подчеркнула директор Исполнительной дирекции Общественной палаты Коми Александра Афонина.

Александра Афонина поблагодарила за участие всех собравшихся сыктывкарцев и провела для них небольшой инструктаж. А заодно и напомнила, что инициатором автопробега стало региональное отделение «Молодой Гвардии» – сами «молодогвардейцы», немного смущаясь от такого внимания, заметили, что решили присоединиться к автопробегу для поднятия патриотического духа.

Сам же автопробег занял 20 с небольшим минут – столько потребовалась колонне, чтобы преодолеть путь от Петрозаводской улицы до республиканского стадиона в центре города.

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