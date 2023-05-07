Появились подробности поисков в Коми 8-летнего мальчика, упавшего в реку

Фото: Александра Савинова.

Сегодня, седьмого мая, спасатели ведут поиски 8-летнего ребенка на реке Вычегде в районе Помоздино Усть-Куломского района Коми. Как сообщает «Комиинформ», они осложнены отсутствием координат, где ребенок был потерян из виду, и постоянным поднятием уровня воды.

Спасатели будут использовать сканер, после чего будет решаться вопрос и присоединении к поискам водолазов. На данный момент работы уже ведутся.

Вчера, 6 мая, жители населенного пункта Пожег уже выезжали на лодках, но ребенок найден не было. Одна из версий, рассматриваемая участниками поисков - сухое утопление. При нем из-за низкой температуры воды происходит спазм горла.

Напомним, трагедия произошла вчера, 6 мая. Ребенок упал в реку вместе с обвалившимся берегом. Его унесло течением.

Мальчик был одет в зеленую куртку со звездочками. Участвующих в поисках просят обратить внимание на данную примету.

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