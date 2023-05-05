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ЗДОРОВЬЕ5 мая 2023 8:19

Число заражений коронавирусом в Коми превысило 199,5 тысяч случаев

Суточный прирост инфицированных продолжает снижаться
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми увеличилось число заражений ковидом. Суточный прирост инфицированных составил 34 человека, за все время в республике был обнаружено 199 544 факта заболевания коронавирусом.

Показатель выздоровления, по состоянию на 5 мая, составляет 195 662 человека, что на 49 поборовших болезнь пациентов больше, чем было сутками ранее. В то же время еще четыре зараженных оказались на больничной койке.

Жертвами инфекции стали 3 276 жителей Коми. За сутки новых смертей зарегистрировано не было.

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