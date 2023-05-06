В Коми пообещали сильные метели и ветер

В Коми 6 мая пообещали мокрый снег, дожди, метели и порывистый ветер от 15 до 17 м/с. Об этом сообщили синоптики ЦГМС региона.

По предоставленным данным, в северных районах ожидают метели и мокрый снег с порывистым ветром. Температура воздуха днем будет +2...+7, местами 0...-5°С.

В южной части ожидают дожди и мокрый снег, скорость ветра составит от 6 до 11 м/с. Температура днем составит +3...+8, в отдельных районах +8...+13°С.

В Сыктывкаре 6 мая пообещали облачную погоду, дожди и ветер от 5 до 10 м/с. Днем температура воздуха составит +6...+8°С.

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