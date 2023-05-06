За сутки от коронавируса в Коми скончался один человек

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За сутки в Коми выявили 31 случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили аналитики портала стопкоронавирус.рф. Всего число зараженных COVD-19 составило 199 575. Данные предоставлены по состоянию на 6 мая.

В больницы республики попали человек, выписали – 131 жителя региона. Всего количество выздоровевших составило 195 793.

По предоставленным данным, выросло и число умерших. За последние 24 часа погиб один житель Коми, всего – 3 277.

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