Мэрия Сыктывкара рассказала о праздничной программе на 9 мая в пригородах

Фото: архив КП

Мэрия Сыктывкара раскрыла программу празднований в честь 9 мая. По предоставленным данным, гостей и жителей столицы ждут праздничные концерты, творческие площадки и танцы под открытым небом. Празднества пройдут в пригороде.

В поселке Краснозатонский в 9:55 запланировано шествие колонны к памятнику погибших в годы Великой Отечественной войны, после оно продолжится на площади имени Челыгина.

Затем, в 10:00, начнут работы детские аттракционы и торговые ряды. В 11:00 стартует акция «Стихи о неизвестном солдате».

В Верхней Максаковке в 11:00 организуют праздничный концерт, а в 17:00 начнутся танцы под открытым небом под музыку военных лет «Ретро танцплощадка».

В Седкыркеше в 12:00 будет концерт «Эхо Победы в наших сердцах».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дань памяти: автомобильный «Бессмертный полк» прокатился по улицам столицы Коми (подробнее)