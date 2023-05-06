Депутат Госсовета Коми Елена Иванова: «Участие в «Бессмертном полку» я считаю своим долгом»

Участники автопробега проехали по Сыктывкару на автомобилях с портретами своих родных – участников Великой Отечественной войны.

В Сыктывкаре сегодня, 6 мая, состоялся автопробег «Бессмертный полк». Одним из его участников и соорганизатором стала депутат Государственного Совета Республики Коми Елена Иванова.

Участники автопробега проехали по Сыктывкару на автомобилях с портретами своих родных – участников Великой Отечественной войны.

– Мой дедушка Мишарин Николай Алексеевич прошёл всю войну, был санитарным инструктором. Сегодня в России нет шествия «Бессмертного полка», но зато есть другие варианты его проведения, не менее достойные, например, как наш автопробег. Когда узнала о его организации, то сразу решила принять участие, – сказала журналистам депутат.

Депутат Госсовета Коми Елена Иванова считает правильным участие в патриотических акциях.

Парламентарий твёрдо уверена, что подобные форматы патриотической акции необходимо проводить непременно.

– Сохранение памяти – одна из главных задач, которая стоит перед всеми людьми, перед всеми поколениями. Тем более, когда Россия проживает такое непростое время, – подчеркнула Елена Иванова.

Депутат также рассказала, что 9 мая, в День Великой Победы, обязательно съездит на кладбище, где похоронен её дедушка, ветеран Великой Отечественной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дань памяти: автомобильный «Бессмертный полк» прокатился по улицам столицы Коми

Сыктывкарцы организовали автопробег «Бессмертный полк» ко Дню Победы (подробности)