Снег, метель и гололед: в Коми вернулась зима

Фото: Нина Юшкова.

Синоптики ЦГМС Коми рассказали, какой будет погода в республике в предпраздничный день, 8 мая.

Сегодня, восьмого мая, в Коми в восточных и западных районах днем ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололедица на дорогах. Местами прогнозируются метель и порывистый ветер.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 0, +5 градусов, на крайнем юго-западе будет до +7 градусов, а на крайнем северо-востоке - до -7 градусов.

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