В Коми на лосиной ферме родилась двойня

Фото: Печоро-Илычский заповедник.

Вчера, десятого мая, на лосиной ферме Печоро-Илычского заповедника лосиха Гадя родила двойню - мальчика и девочку. Об этом рассказали в пресс-службе заповедника.

Малышей назвали Грей и Гера. Грей очень боялся людей, был осторожен, но ближе к вечеру все же влился в компанию. Гера освоилась моментально, напилась молока и пошла знакомиться с Кукой.

На данный момент на ферме живут трое лосят. Они чувствуют себя хорошо, кушают по расписанию, а также с нетерпением ждут гостей.

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