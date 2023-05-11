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Дом. Семья11 мая 2023 10:50

В Коми на лосиной ферме родилась двойня

Малышей назвали Грей и Гера
Источник:kp.ru
Фото: Печоро-Илычский заповедник.

Фото: Печоро-Илычский заповедник.

Вчера, десятого мая, на лосиной ферме Печоро-Илычского заповедника лосиха Гадя родила двойню - мальчика и девочку. Об этом рассказали в пресс-службе заповедника.

Малышей назвали Грей и Гера. Грей очень боялся людей, был осторожен, но ближе к вечеру все же влился в компанию. Гера освоилась моментально, напилась молока и пошла знакомиться с Кукой.

На данный момент на ферме живут трое лосят. Они чувствуют себя хорошо, кушают по расписанию, а также с нетерпением ждут гостей.

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