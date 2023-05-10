Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
ЗДОРОВЬЕ10 мая 2023 8:20

В Коми вырос показатель смертности от ковида

Жертвами инфекции стали 3 278 человек
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми вырос показатель летальности от COVID-19. Согласно данным федерального оперштаба, в республике насчитывается 3 278 жертв вируса, что на одного умершего больше, чем было сутками ранее.

Суточный прирост заболевших составил всего 25 человек. Всего в регионе отмечено 199 687 фактов заражения ковидом, 195 827 (+3) случаев закончились выздоровлением пациентов.

Отмечается, что госпитализация не потребовалась ни одному инфицированному.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ветеран из Сыктывкара посетил Парад Победы в Москве (подробности)

Коронавирус Covid-19Коронавирус в Республике Коми 2022: последние новости