В Коми вырос показатель смертности от ковида

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В Коми вырос показатель летальности от COVID-19. Согласно данным федерального оперштаба, в республике насчитывается 3 278 жертв вируса, что на одного умершего больше, чем было сутками ранее.

Суточный прирост заболевших составил всего 25 человек. Всего в регионе отмечено 199 687 фактов заражения ковидом, 195 827 (+3) случаев закончились выздоровлением пациентов.

Отмечается, что госпитализация не потребовалась ни одному инфицированному.

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