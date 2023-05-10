Турция, Беларусь и Абхазия: где еще побывали жители Коми в майские праздники

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В майские праздники самыми популярными направлениями у жителей Коми стали Турция, Беларусь Абхазия и Казахстан. В период с 29 апреля по 9 мая отдых в Турции выбрали 25% туристов, выезжавших за границу. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Среди внутрироссийских направлений жители региона отдали предпочтение соседним регионам. В Архангельскую и Кировскую области отправились в общей сложности треть туристов, отдыхавших в длинные выходные за пределами Коми. Традиционно любимыми местами для проведения майских праздников остаются Москва и Санкт-Петербург – здесь побывали 15% жителей республики.

Коми принимала гостей из 54 регионов страны – больше всего из соседних Архангельской и Кировской областей, Москвы и с Ямала.

В целом по стране в этом году в зарубежные поездки на майские праздники отправилось на четверть больше российских туристов, чем в этот период в 2022 году. Заметно вырос турпоток в Азию, а страны СНГ приняли меньше путешественников из России. Европейские страны посетили 7% путешественников, их доля за год сократилась еще на 1%.