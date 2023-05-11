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Общество11 мая 2023 4:15

Мокрый снег и порывистый ветер пообещали в Коми

Метеорологи рассказали о погоде на 11 мая
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми 11 мая пообещали мокрый снег и порывистый ветер до 10 м/с. Прогноз погоды передали синоптики ЦГМС региона.

По предоставленным данным, помимо мокрого снега спрогнозировали дожди и снегопады. Скорость ветра составит от 4 до 9 м/с, а порывы вырастут до 5-10 м/с. Температура воздуха будет +6...+11, на юге местами +12...+17, на крайнем северо-востоке -2...+3°С.

В Сыктывкаре ожидают переменную облачность и переменный ветер от 4 до 9 м/с. Температура днем +12...+14°С.

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