Более 130 зараженных COVID-19 побороли инфекцию за сутки

Фото: pexels.com

Число заражений коронавирусом выросло на 27 случаев. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные федеральным штабом. Всего в республике насчитывается 199 714 фактов заражений ковидом.

Побороть болезнь сумели 195 959 человек, что на 132 выздоровевших больше, чем было днем ранее. В то же время девять жителей Коми оказались на больничной койке.

Официально жертвами вируса признаны 3 278 человек. Новых смертей за сутки не обнаружено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, когда в Сыктывкаре отключат отопление (подробности)