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ЗДОРОВЬЕ11 мая 2023 9:00

Более 130 зараженных COVID-19 побороли инфекцию за сутки

Суточный прирост заболевших минимален
Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Число заражений коронавирусом выросло на 27 случаев. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные федеральным штабом. Всего в республике насчитывается 199 714 фактов заражений ковидом.

Побороть болезнь сумели 195 959 человек, что на 132 выздоровевших больше, чем было днем ранее. В то же время девять жителей Коми оказались на больничной койке.

Официально жертвами вируса признаны 3 278 человек. Новых смертей за сутки не обнаружено.

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