«Мы в неоплатном долгу»: в День Победы устькуломец Александр Пименов совершил велопробег, чтобы почтить память ветеранов

Фото: администрация Усть-Куломского района

62-летний мастер спорта по лыжам, оперативный дежурный единой диспетчерской службы администрации Усть-Куломского района Александр Пименов совершил в День Победы традиционный велопробег.

– Я с 2003 года устраиваю велопробег в память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны. То, что они совершили во имя нашей Родины, нельзя забывать. Я сам видел ветеранов, был рядом с ними, но с каждым годом их становится всё меньше и меньше, но память должна быть вечной, иначе никак. Мои родные тоже воевали, одни вернулись с войны, другие пали в бою, – рассказывает Александр Изосимович.

Фото: администрация Усть-Куломского района

В честь 78-ой годовщины Победы над фашизмом Александр Пименов стартовал из Усть-Кулома в 9:00 на Мыелдино.

– Я останавливался в селах Дон и Усть-Нем, участвовал в митингах и возлагал цветы к монументам. Были небольшие проблемы с велосипедом, но я всё преодолел в совокупности 200 километров и выполнил задачу, – поделился спортсмен.

Фото: администрация Усть-Куломского района

Напомним, в 2021 году велопробег Александра Пименова совместно с усть-куломцем Сергеем Остряковым длился 10 дней, и тогда мероприятие посвятили герою СССР Георгию Тимушеву. Активисты добирались до Москвы, проехав полторы тысячи километров. Было очень тяжело ехать по трассе, навстречу летело множество фур и возникали различные трудности, но цель была достигнута.

Фото: администрация Усть-Куломского района

– Пока есть возможность, есть здоровье, я продолжу проводить эту акцию. Мы в неоплатном долгу перед каждым ветераном, и нужно привлекать внимание молодёжи к подвигам наших предков. Пока в планах устроить велопробег до Волгограда к 80-ой годовщине со Дня Победы, – завершил собеседник.

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