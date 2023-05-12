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ЗДОРОВЬЕ12 мая 2023 10:50

В Коми суточный прирост зараженных коронавирусом составил всего 26 человек

Эпидобстановка остается стабильной
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми число заражений COVID-19 выросло всего на 26 новых случаев. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

По состоянию на 12 мая 2023 года, в республике насчитывается 199 740 фактов заболевания, 196 031 (+72) из которых закончился выздоровлением пациентов, а 3 278 - смертью.

Госпитализация потребовалась еще трем инфицированным. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в условиях стационара.

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