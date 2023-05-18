В Сыктывкаре спасатели вызволили из оконного плена домашнего кота

За кота переживал весь район. Скрин видео.

Вчера, 17 мая вечером, в Сыктывкаре развернулась целая спасательная операция – жильцы дома по улице Ленина, 6, спасатели и неравнодушные очевидцы подключились к вызволению домашнего котика из оконного плена.

Произошло всё в стандартной кошачьей манере – царь квартиры хотел выйти из окна прогуляться, дабы ещё не были к лету осмотрены владения, но застрял совсем не по-королевски в нелепой позе.

Сосед с верхнего пятого этажа попытался затолкнуть шваброй обратно в квартиру бедного кота, но увы, не вышло. Тогда к делу подключился сыктывкарский аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми» Комитета ГО и ЧС. Хоть и спасение котиков не входит в компетенцию спасателей, они не смогли оставить в беде несчастное животное и прибыли на помощь. Ребята укрепили швабру и, выглянув с нижнего, третьего этажа, лихо вернули гуляку назад в дом.

Зеваки собрались перед домом и дружными возгласами поддерживали спасателей. Фото: соцсети.

Вся спасительная операция сопровождалась переживаниями и советами зевак и радостным подбадриванием бурными овациями в заключении. За кота переживал весь район, и все были рады хеппи энду.

– Главное, чтобы не пережало внутренности у котика после такого злоключения, – волнуются сыктывкарцы. Мы тоже надеемся, что у мурлыки будет всё хорошо.

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