В Коми пообещали небольшой дождь и ветер

Фото: архив КП
В Коми пообещали 20 мая дождливую погоду и порывистый ветер. В регионе 20 мая ожидают температуру до +22°С.
По информации метеорологов, скорость порывов составит от 6 до 11 м/с. В северных районах температура воздуха поднимется до +10...+15, на крайнем северо-востоке – от -1...+4, в южных районах +17...+22°С.
В Сыктывкаре 20 мая спрогнозировали облачность и кратковременный дождь с северным ветром от 6 до 11 м/с. Температура днем +18...+20°С.
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