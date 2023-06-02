«Большая десятка»: медвежата из Коми Толстун и Ворчун с весёлой компанией и назойливыми комарихами осваивают свои владения

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Наши земляки Ворчун и Толстун из роду медвежьих вовсю исследуют окружающий мир в весёлой компании своих сородичей назойливых насекомых.

Напомним, из Коми в Тверский Центр спасения медвежат-сирот поехали медвежата Солнышко, Ворчун и Толстун. Их маму спугнули лесозаготовители, она оставила беспомощных детей и убежала в неизвестном направлении от шумов цивилизации. Детки могли погибнуть, если не лесозаготовщики, которые услышали тоненький писк животинок. Изначально медвежат было трое, но Солнышко побежал по радуге к великой печали всех тех, кто следит за судьбой наших мохнатых земляков. Ворчун и Толстун подросли, и их перевели в вольер вместе со своими сородичами.

Напомним, в апреле мишек переселили в огромный вольер, где они адаптируются к жизни в дикой природе. Вместе с нашими косолапыми земляками перебрались в «волеимитацию» перебрались другие мишки – Большая Десятка, именно так называют своих подопечных волонтёры-спасители. Все они достаточно быстро привыкли к новой жизни, стали выбираться из своего домика-берлоги и начали активно осваивать свои владения. «С каждым днем медвежья команда расширяла освоенные территории, и сейчас уже практически весь вольер истоптан медвежьими лапами», - пишут спасители медвежат, супруги Пажетновы.

Теперь Большая Десятка больше находится вне своего домика, сами добывают себе корм, играют, лазают по деревьям и вскарабкиваются на пригорки, ковыряют всё, что плохо и хорошо лежит, находят грязь и бултыхаются в ней в своё удовольствие. Релаксят на свободе и даже порой на тихий час не приходят в домик, лишь на ночной сон вспоминают про свою берлогу.

«В первое время после переезда медвежата стремглав бежали прятаться в домик-берлогу в случае, если им послышались какие-то неизвестные звуки, которые они определили как «опасность». А сейчас, мастерски овладев навыками лазания по деревьям, медвежата прячутся от опасности на высоченных макушках, где могут сидеть долго-долго. Да и от комаров там хорошо прятаться – несмотря на то, что шерстка у медвежат очень плотная, но все же назойливые комарихи досаждают медвежьему народу», - пишут специалисты Центры спасения медвежат-сирот.

Наш контакт с медвежатами сейчас доведен до максимально возможного минимума – медвежата находятся в среде, максимально приближенной к естественной для бурого медведя, и через «взаимодействие» с этой средой у медвежат развиваются навыки и формы поведения, свойственные бурому медведю и необходимые для выживания в природе, в т.ч. и оборонительное поведение, включающее в себя реакцию страха и избегания человека.

Супруги Пажетновы уже радуются успехам своих подопечных – уже с начала-середины мая у них формируется оборонительное поведение, в это время важно, чтобы человек не вмешивался в их дела, главное, чтобы медвежатки не привыкли к нахождению человека рядом и не надеялись на него.

«Но надо сказать, что медвежий народ уже достаточно активно проявляет реакцию избегания даже нас, стремительно «рассыпаясь» по вольеру, когда мы приходим кормить их, и это ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ХОРОШО!», - радуются волонтёры.

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