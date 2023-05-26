Фото компании «ЛУКОЙЛ»

В ухтинском поселке Ярега возобновилось строительство православного храма. Работы ведутся на средства компании «ЛУКОЙЛ». Ранее нефтяники подготовили проект будущего Храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы.

Православный приход в поселке был основан еще в 1997 году, однако до сих пор он действует в здании бывшей конторы базы ОРСа.

Реализацию проекта начали несколько лет назад: на пожертвования основали фундамент будущего здания, а ЛУКОЙЛ-Коми подготовил проект храма в деревянном исполнении. В текущем году нефтяники выделили средства на первый этап строительных работ.

Проект уже получил разрешение на строительство от администрации МО ГО «Ухта», начались работы по осмотру существующего фундамента, который будет усилен. Также провели сортировку бревен на складе поставщика стройматериалов. На днях в поселке совершили молебен о благополучном исходе начатых работ.

В новом здании будет автономное отопление – здесь установят газовый котел и проведут необходимые для бытовых нужд коммуникации. Также здесь оборудуют доступную среду для маломобильных прихожан. Планируется и благоустройство территории вокруг храма.