Рабочая неделя в Коми начнется с гроз и туманов

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Синоптики ЦГМС передали прогноз погоды на понедельник, 29 мая. Метеорологи пообещали в Коми сильный дождь, грозы и порывистый ветер с туманом.

По предоставленным данным, на крайнем северо-востоке осадков не будет. Грозы и туман ожидают в отдельных районах. Ветер пообещали северный, порывы будут достигать 6-11 м/с. Температура днем +11...+16°С.

В Сыктывкаре пообещали облачную погоду и небольшой дождь, ветер ожидается северный от 7 до 12 м/с. Температура днем +19...+21°С.

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