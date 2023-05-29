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Общество29 мая 2023 4:15

Рабочая неделя в Коми начнется с гроз и туманов

Синоптики рассказали прогноз погоды на 29 мая
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС передали прогноз погоды на понедельник, 29 мая. Метеорологи пообещали в Коми сильный дождь, грозы и порывистый ветер с туманом.

По предоставленным данным, на крайнем северо-востоке осадков не будет. Грозы и туман ожидают в отдельных районах. Ветер пообещали северный, порывы будут достигать 6-11 м/с. Температура днем +11...+16°С.

В Сыктывкаре пообещали облачную погоду и небольшой дождь, ветер ожидается северный от 7 до 12 м/с. Температура днем +19...+21°С.

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